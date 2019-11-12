с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Политика Встреча Путина с Зеленским может пройти в Казахстане Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана недавно предложил организовать специальную встречу для российского и украинского лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского) прямо в Казахстане.

Наука Названы причины вымирания растений В результате оказалось, что главными причинами исчезновения многих видов растений являются урбанизация и сельское хозяйство.

Космос Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

Общество «Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.

Политика Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.

Политика Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.

Политика На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.

Политика Госдепартамент США эвакуирует членов семей дипломатов из Боливии "Двенадцатого ноября госдепартамент дал распоряжение покинуть страну членам семей государственных сотрудников США, а также тех госсотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными, в связи с продолжающейся политической нестабильностью в Боливии", - говорится в заявлении.