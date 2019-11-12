с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Происшествия СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.

Наука Названы причины вымирания растений В результате оказалось, что главными причинами исчезновения многих видов растений являются урбанизация и сельское хозяйство.

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Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.

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Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.