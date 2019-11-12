Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
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«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в документе
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «банковского роуминга»

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:18, Вашингтон
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