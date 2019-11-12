с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Политика Названы три нарушенных обещания Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Армия и оружие Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2 Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Общество В Сибирь надвигаются аномальные морозы На регионы СФО направляется арктический антициклон Из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.

Футбол Клопп убежал от журналиста, увидев Гвардиолу Напомним, в воскресенье «Ливерпуль» Клоппа обыграл «Манчестер Сити» Гвардиолы со счетом 3:1.

Экономика Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.

Происшествия Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.

Экономика Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).

Кино Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.

Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Технологии WSJ узнал о секретном проекте Google по сбору медицинских данных По информации WSJ, инициатива под кодовым названием Project Nightingale («Проект Соловей») является попыткой Google завоевать позиции в сфере здравоохранения благодаря обработке медицинских данных пациентов.

Политика Вакарчук предложил три варианта завершения конфликта в Донбассе Лидер украинской партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук заявил, что у Украины есть три варианта завершения конфликта в Донбассе и возвращения территорий, которые Киев считает оккупированными.

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Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Гаджеты GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.

Хоккей Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.

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Армия и оружие В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.

Общество Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.