Экономика
Российская газетаГосдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
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«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в документе.Государственная Дума РФ06:47
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