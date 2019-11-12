Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в документе
.
Государственная Дума РФ06:47

Подробнее о событии

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «банковского роуминга»

Коммерсантъ10:10

Госдума сегодня рассмотрит законопроект об отмене банковского роуминга

Татар-информ00:00

Госдума приняла в I чтении законопроект об отмене «банковского роуминга»

ТАСС07:14

Госдума одобрила в первом чтении отмену «банковского роуминга»

RT на русском07:01

В России планируют отменить «банковский роуминг»

Государственная Дума РФ06:47

Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Российская газета08:00

Госдума рассмотрит законопроект об отмене «внутрибанковского роуминга»

REGNUMвчера в 16:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика

Чиновницу из офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали директора одного из департаментов офиса президента Владимира Зеленского.
News.ru 14:01
Шоу-бизнес

Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»

Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru 03:04
Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Общество

Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

РБК 12:06
Шоу-бизнес

Вдова Магомаева экстренно госпитализирована

РЕН ТВ 01:11
Политика

Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел из страны

Самолет, на котором Моралес вылетел в Мехико, принадлежит мексиканским ВВС. Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
Эхо Москвы вчера в 23:59
Происшествия

Обвиняемому в убийстве доценту Соколову привезут в СИЗО очки и книги

Красная весна 07:15
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК 10:52
Армия и оружие

Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика

Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Взгляд.ру 12:18
Гаджеты

Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения

Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало.
Ferra вчера в 03:50
Транспорт

В России появится новый дорожный знак

В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Известия 03:32
Политика

В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля

В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
RT на русском 13:01
Политика

Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле

В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
Комсомольская правда вчера в 07:55
Общество

КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Футбол

Сборная России отказывается выходить на матч с Бельгией в новой форме

Футболисты сборной России отказываются выходить на отборочный матч Евро-2020 против Бельгии в новой форме, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Спорт БИЗНЕС Online 13:15
Футбол

«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Происшествия

В Сети появилась группа в поддержку историка Соколова и петиция

Александр Холодов / youtube В соцсети появилась группа в поддержку историка Олега Соколова, которую создал житель города Ельца, правозащитник и юрист Геннадий Макаров.
РЕН ТВ 04:34
Хоккей

ЦСКА в овертайме проиграл «Спартаку»

Газета.Ru 14:00
Политика

Украина оценила возможность встречи Путина и Зеленского в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Казахстане.
Lenta.ru 12:09
Гаджеты

Озвучены способы продления автономной работы iPhone на iOS 13

Эксперты озвучили способы, которые помогут продлить время автономной работы iРhones на iOS 13.
Вечерний курьер вчера в 04:47
Шоу-бизнес

Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее

Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.
iReactor вчера в 16:02
Кино

Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Общество

Россиянин в Греции столкнулся с угрозой получить 600 лет тюрьмы

Жена и сестра жителя Уссурийска Алексея Маленкова, которому в Греции грозит до 600 лет лишения свободы, обратились в МИД и приемную президента России.
Взгляд.ру 13:30
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Хоккей

«Локомотив» всухую обыграл «Сибирь»

ProstoProSport 13:14
Происшествия

Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Авто

Компания Kia раскрыла внешность новой Kia Optima

Kia Optima стала одной из первых моделей марки, которая получила новое дизайнерское направление компании.
Tvoe-avto.com 12:19
Шоу-бизнес

Гузеева показала мужа в обновках

Лариса Гузеева доказала публике, что все еще счастлива в браке с Игорем Бухаровым. Накануне они провели вместе целый день.
WomanHit.ru 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное