с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Происшествия Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Политика Самолет с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику после дозаправки Самолет военно-воздушных сил Мексики с ушедшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Общество Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля» Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».

Политика Правительство Польши отправлено в отставку Сегодня, 12 ноября, правительство страны отправлено в отставку.

Политика Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии».

Политика Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности Дискуссии о состоянии НАТО должны вестись в рамках альянса, Евросоюз, со своей стороны, считает важным для европейской безопасности крепкое сотрудничество с альянсом, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Шепелев сделал предложение возлюбленной Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.

Футбол Игрока «Локомотива» Жоау Мариу не вызовут в сборную Португалии Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу не будет вызван в сборную Португалии на ноябрьские матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Происшествия Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.

Политика Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном» 11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.

Авто Рост цен на автомобили зафиксирован в РФ Как сообщает «Коммерсант», рост цен в большей или меньшей степени затрагивает все бренды, при этом они не боятся отрицательной динамики автомобильного рынка России.