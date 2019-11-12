Экономика
Российская газетаГосдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
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с чего всё началось
«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в документе.Государственная Дума РФ06:47
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Авто
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В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru вчера в 05:13
Общество
ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен
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Известия 10:25
Авто
Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander
Для рынка Индонезии выпустили кросс-версию минивэна Mitsubishi Xpander.
Тарантас Ньюс 03:49
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«Металлург» дома обыграл «Трактор», Потехин сделал дубль
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Общество
Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова
Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале.
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Единоборства
Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом страны Владимиром Путиным.
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В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм.
Российская газета 09:11
Экономика
РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.
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Общество
Польский премьер обвинил Netflix в переписывании истории
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал документальный сериал компании Netflix «Дьявол по соседству», где была показана карта с нацистскими концлагерями в современных границах страны.
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Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию со съемок фильма в новом образе.
Невские Новости 05:13
Политика
«Нафтогаз» требует от «Газпрома» допуска на ГИС Суджа для проверки
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РБК 10:21
Общество
Медведев в поезде провел совещание о планах РЖД
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Коммерсантъ 06:55
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.
Life.ru вчера в 16:24
Политика
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REGNUM 06:10
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
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По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Политика
Власти Украины одобрили невыгодный нефтяной контракт под давлением США
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Lenta.ru 07:50