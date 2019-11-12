с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Политика В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.

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Общество «Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом «Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.

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Авто Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander Для рынка Индонезии выпустили кросс-версию минивэна Mitsubishi Xpander.

Армия и оружие «Русские витязи» получили новые истребители Су-35С Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.

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Происшествия В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм.

Экономика РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.

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Шоу-бизнес Боярская опубликовала в Сети новое фото со съемок Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию со съемок фильма в новом образе.

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