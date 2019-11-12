Экономика
Российская газетаГосдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
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«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в документе.Государственная Дума РФ06:47
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Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
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Происшествия
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РИА Новости 10:20
Происшествия
Олегу Соколову принесут в СИЗО очки и книги
Жестокое убийство выпускницы СПбГУ В понедельник, 11 ноября, историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве, его поместили в СИЗО.
РИА Новости 06:45
Авто
Характеристики SsangYong Korando EV раскрыли в Сети
В Сети рассекретили некоторые технические данные электрической модификации внедорожника SsangYong Korando EV.
Somanyhorses 09:42
Общество
«Высокая вода» в Венеции затопила часть собора Святого Марка
Полностью церковь оказывалась затопленной трижды: в середине XVI и XIX веков, а также в результате сильного наводнения 4 ноября 1966 года, когда "высокая вода" в городе достигла рекордного уровня в 194 см. Защитить Венецию от наводнений должен проект MOSE, интегрированная система мобильных шлюзов, позволяющая изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря.
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Экспресс газета 01:44
Экономика
Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций
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Forbes 07:23
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем 01:53
Армия и оружие
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12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.
Газета.Ru 00:25
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Интернет
Instagram запустил аналогичный TikTok видеосервис
По данным издания, с помощью функции Instagram Reels владельцы гаджетов, работающих под управлением iOS и Android, могут наложить музыкальный фрагмент, взятый из коллекции Facebook (владеет сервисом Instagram) свое видео (продолжительностью до 15 секунд), а также добавить спецэффекты в виде всплывающих в нужный момент подписей.
РБК 12:28
Происшествия
Тюменского блогера арестовали на 15 суток за статью в ЖЖ
В Тюмени суд отправил под арест на 15 суток задержанного накануне блогера Алексея Кунгурова.
Росбалт 08:37
Политика
Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав.
RT на русском 09:15
Армия и оружие
Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика
Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Взгляд.ру 12:18
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Вести.Ru 11:50
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
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В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
RT на русском 10:44
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Известия 12:01
Авто
АвтоВАЗ обнародовал стоимость на Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, обнародовал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Футбол
Каньенда рассказал о драке в раздевалке «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году
Нападающий из Малави Исо Каньенда рассказал, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.
Чемпионат 10:00
Общество
Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра
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Ведомости 11:00