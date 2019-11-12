Экономика
Российская газетаГосдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
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Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Музыка
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Культура
Шнуров раскритиковал фильм Дудя про Колыму
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал документальный фильм блогера Юрия Дудя «Колыма – родин наших страхов».
Профиль вчера в 06:22
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Музыка
Финны обвинили музыкантов с Урала в краже гимна России
Discover24 02:29
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Общество
СМИ сообщили о планах Кипра забрать гражданство у Дмитрия Ананьева
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев оказался в числе россиян, у которых власти Кипра решили забрать «золотой паспорт», пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста.
РБК 09:10
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30
Политика
Ирина Луценко официально покинула Верховную раду
Решение сложить полномочия нардепа Луценко приняла в связи с болезнью сердца. При этом партию покидать она пока не собирается покидать.
Новостной фронт 09:50
Авто
Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7
Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7. Автомобиль позиционируется как модель 2020 модельного года и будет отличаться от предшественника измененной внешностью в соответствии с фирменной стилистикой марки.
Tvoe-avto.com вчера в 16:08
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество
Медведев приехал в Барнаул на поезде
RT на русском 08:39
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Шоу-бизнес
Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым
Gazeta.SPb вчера в 18:30
Футбол
Черчесов назвал главное перед матчем с Бельгией
Главным аспектом в преддверии матча против сборной Бельгии является правильная подготовка.
REGNUM вчера в 06:58
Происшествия
Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу
В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Вести.Ru 07:25
Политика
Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»
В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Lenta.ru 10:15
Политика
Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху
По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии».
РБК 10:33
Игры
Rockstar объявила набор в команду разработки крупнобюджетного экшена в открытом мире
Исходя из описания требований и обязанностей соискателя, можно сделать вывод, что в стенах Rockstar North кипит работа над крупнобюджетным экшеном в открытом мире с большим количеством реалистичных персонажей.
3DNews 06:01
Футбол
Медведев передал «Ростов-Арену» в собственность Ростовской области
Панорама Ростова-на-Дону 08:49
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус 05:25
Космос
SpaceX показала трансляцию пуска 60 спутников Starlink
Американская компания SpaceX в прямом эфире показала запуск 60 спутников Starlink. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Национальная служба новостей вчера в 12:47
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.
Российская газета 09:33
Спорт
Американская гимнастка погибла при падении с брусьев
Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки.
Вести.Ru 07:06
Общество
Уровень воды в Венеции поднялся до критических значений
В Венеции из-за явления «высокой воды» максимальный уровень моря достиг 127 см, в результате чего подтоплены многие зоны города, площадь Святого Марка оказалась подтоплена на 70 см, сообщил венецианский муниципалитет.
Взгляд.ру 07:55
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.
Матч ТВ 06:37
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47