с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Энергетика Американские производители нефти и газа собрались сокращать добычу Американские компании, увеличившие добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, меняют курс, планируя сокращать как производство, так и капиталовложения.

Происшествия Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Политика Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки» В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».

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Общество Путин одобрил внедрение в России нового налога Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.

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Футбол Ибрагимович предпочитает перейти в «Болонью», а не в «Милан» Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в "Болонье", об этом сообщает Corriere dello Sport.Недавно ходили разговоры, что форвард может перейти в "Милан", однако сейчас стало известно, что единственным итальянским клубом, куда может перейти Ибрагимович, является "Болонья".

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Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

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Транспорт В России появится новый дорожный знак В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.