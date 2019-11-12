с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Происшествия Обвиняемый в убийстве аспирантки историк попросил принести ему очки Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александром Холодовым попросил принести ему в СИЗО очки.

Армия и оружие Российский корабль-шпион прорвался к берегам Америки Обнаружили его уже у самой Америки. Несколько дней "Янтарь" простоял у берегов Тринидад и Тобаго, а затем в воскресенье утром ушел в океан.

Авто АвтоВАЗ озвучил стоимость Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.

Футбол Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Интернет Google прокомментировал новые правила блокировки на Youtube Компания Google, владеющая YouTube, не планирует менять способ работы с сервисом, а также с создателями контента, сообщили RNS в пресс-службе Google, комментируя обновлённые условия пользования видеохостингом, в которых говорится о возможности блокировки «коммерчески невыгодных» Youtube-аккаунтов.

Шоу-бизнес Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк Согласно информации источника, ссылаясь на слова практикующего хирурга-онколога, у Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома и сейчас актрисе проводят курс генной терапии.

Происшествия Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Госдума введёт штрафы за незаконную перепродажу билетов в театр Во вторник, 12 ноября, Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект, подразумевающий введение штрафов за незаконную перепродажу билетов на концерты, музейные выставки и театральные представления.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).