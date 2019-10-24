Экономика

Глас НародаГлас НародаГосдума проголосовала за повышение МРОТ

Сегодня, 24 октября, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5%. Если закон будет принят в окончательном третьем чтении, то МРОТ увеличится на 850 рублей и его размер достигнет 12 тысяч 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать611

Подробнее о событии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 2020 год

Бизнес.Рувчера в 04:26

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

РБК24 октября в 10:05

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета24 октября в 09:02

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском24 октября в 07:53

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС24 октября в 07:52

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUM24 октября в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео

Lenta.ru 08:20
Политика

Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе

ФАН 12:44
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Футбол

«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:09
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru 07:46
Политика

Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии

Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.
РБК 12:42
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Происшествия

В Ирландии задержали ещё одного подозреваемого по делу о 39 трупах

Полиция Ирландии задержала мужчину по подозрению в причастности к гибели 39 человек.
Московский Комсомолец 13:32
Политика

Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами

Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
РИА Новости 12:19
Культура

Телевикторина «Слабое звено» вернется на российские экраны

Экономика сегодня 12:20
Здоровье

Еще один украинец заболел дифтерией

Очередной случай дифтерии зафиксирован на Украине. Диагноз поставили 47-летнему жителю Тернополя.
Вести.Ru 13:26
Политика

В Грузии назвали сумму потерь от запрета на полеты из России

Бюджет Грузии недосчитался $350 млн из-за временного запрета на полеты из России.
Профиль 13:26
Общество

Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни

Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф 11:24
Происшествия

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:48
Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС Спорт 03:30
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Армия и оружие

Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения

По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт 24 октября в 21:44
Культура

Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов всех времён

Клопс 05:52
Армия и оружие

В Сирии пропали десятки россиянок с детьми

Фергана 06:49
Единоборства

Результаты UFC Fight Night 162: Демиан Майа задушил Бена Аскрена

В Сингапуре завершился турнир UFC Fight Night 162, в главном событии которого Демиан Майа закрыл вопрос о том, кто является лучшим грепплером полусреднего дивизиона, досрочно финишировав Бена Аскрена.
FightTime.ru 11:52
Футбол

Игуаин попал в больницу после матча с «Лечче»

Sportbox.RU 12:14
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Гаджеты

«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны

Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости 11:21
Политика

Медведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС

Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).
Rambler News Service вчера в 13:41
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Футбол

Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы

Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.
Чемпионат 13:00
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Музыка

Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv вчера в 07:35
Происшествия

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

РБК 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное