Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйГосдума проголосовала за повышение МРОТ на 850 рублей

Правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 11280 рублей до 12130 рублей прошел второе чтение в Госдуме. «Минималку» предполагается увеличить до величины прожиточного минимума, в действие изменение вступит с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
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