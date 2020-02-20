с чего всё началось

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Общество Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.

Здоровье Перечислены новые полезные свойства картофеля Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.

Экономика Силуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно.

Общество Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера» Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.

Наука Ультрадисперсные частицы связали с развитием опухолей в мозге Канадские исследователи обнаружили, что повышенная концентрация ультрадисперсных частиц (они образуются в результате различных процессов горения, в особенности — дизельного топлива) в воздухе может повысить риск образования опухолей в головном мозге: при обилии таких частиц в атмосфере риск заболевания увеличивается примерно в два раза.

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.