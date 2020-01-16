Политика

РЕН ТВРЕН ТВГосдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
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Вячеслав Володин
Это поддержка парламента… Рекорд поддержки вы не побили, самая большая поддержка была оказана нашему президенту парламентом Владимиру Путину, 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры. Но поддержка сегодня парламента серьезная вам.
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