Это поддержка парламента… Рекорд поддержки вы не побили, самая большая поддержка была оказана нашему президенту парламентом Владимиру Путину, 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры. Но поддержка сегодня парламента серьезная вам.

Политика Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Происшествия Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Политика Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.

Политика Медведев опубликовал прощальное сообщение на посту премьер-министра По полученной информации, опубликованной на официальной странице Медведева в социальной сети Facebook, экс-премьер подчеркнул, что работа команды правительства была проведена на высшем уровне, а профессиональный подход к решению поставленных перед ним задач, помогал осуществить поставленные президентом задачи, направленные на благо всех россиян.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Политика Определены сроки голосования по поправкам в Конституцию Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, пройдет, скорее всего, в один из выходных дней, сказал источник.