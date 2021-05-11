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Госдума проголосовала за денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Госдума проголосовала за денонсацию Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.В источнике

С чего всё началось

В пояснительной записке к документу
 отмечается, что ранее российская сторона предложила Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений аналогичные тем, которые были успешно согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой в связи с тем, что через голландскую юрисдикцию идут существенные выплаты доходов российского происхождения.

Подробнее о событии

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

РБК08:02

Госдума ратифицировала денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Интерфакс07:08

Госдума проголосовала за денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

ТАСС06:59

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

РИА Новости07:00

Денонсировано налоговое Соглашение между Россией и Нидерландами

Государственная Дума РФ06:55

Минфин предложит изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

Парламентская газета07:56

Минфин предложит изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

Коммерсантъ08:02
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