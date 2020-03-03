Общество

РосбалтРосбалтГосдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
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Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

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Госдума одобрила во II чтении проект о возрасте получения негосударственной пенсии

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Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение

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