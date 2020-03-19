Коронавирус
СобеседникГосдума проверит публикации ряда СМИ о борьбе с коронавирусом на фейки
Глава комиссии Госдумы по иностранному влиянию Василий Пискарев заявил, что публикации ряда «зарубежных» СМИ о коронавирусе в России могут не соответствовать действительности и попадать под закон о фейковых новостях.
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с чего всё началось
Либеральные СМИ способствуют дальнейшему усилению эпидемии коронавируса в Москве, распространяя откровенно ложные сведения о приложении «Социальный мониторинг».ФАН02 апреля в 14:48
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Общество
Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля
В Севастополе режим самоизоляции действует пока до 12 апреля. В городе-герое пять подтвержденных случаев заражения новой инфекцией.
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Общество
Рязанским школьникам могут продлить учебный год
В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Авто
В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus
1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Происшествия
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону
Магнитогорск, Челябинская область, 4 апреля 2020, 20:33 — REGNUM Семьи погибших на улице Доменщиков в Магнитогорске получат по миллиону рублей.
Общество
Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Общество
В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине
Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
Политика
Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Общество
Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса
Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса
Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
Общество
Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Экономика
Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса
Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.
Общество
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии
Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
Общество
В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома
Общество
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу
В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
Единоборства
В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон
В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.