Либеральные СМИ способствуют дальнейшему усилению эпидемии коронавируса в Москве, распространяя откровенно ложные сведения о приложении «Социальный мониторинг».

с чего всё началось

Глава комиссии Госдумы по иностранному влиянию Василий Пискарев заявил, что публикации ряда «зарубежных» СМИ о коронавирусе в России могут не соответствовать действительности и попадать под закон о фейковых новостях.

Госдума проверит публикации ряда СМИ о борьбе с коронавирусом на фейки

Общество 55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.

Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Общество В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.

Общество В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.

Общество Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Экономика Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.

Общество Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.

Здоровье Карантин может быть опасен для пожилых людей Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.