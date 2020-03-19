Коронавирус

СобеседникСобеседникГосдума проверит публикации ряда СМИ о борьбе с коронавирусом на фейки

Глава комиссии Госдумы по иностранному влиянию Василий Пискарев заявил, что публикации ряда «зарубежных» СМИ о коронавирусе в России могут не соответствовать действительности и попадать под закон о фейковых новостях.
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с чего всё началось

Либеральные СМИ с помощью фейков пытаются помешать изоляции зараженных COVID-19

Либеральные СМИ способствуют дальнейшему усилению эпидемии коронавируса в Москве, распространяя откровенно ложные сведения о приложении «Социальный мониторинг».
ФАН02 апреля в 14:48

Подробнее о событии

Комиссия Госдумы проверяет материалы «Медузы» и Deutsche Welle о борьбе с коронавирусом в РФ

Коммерсантъ09:04

Комиссия Думы проверяет материалы Meduza и Deutsche Welle о борьбе с коронавирусом в РФ

ТАСС06:28

Комиссия ГД по иностранному вмешательству намерена изучить публикации ряда СМИ на предмет фейковых новостей

Эхо Москвы11:00

В Госдуме проверят публикации «Радио Свобода», «Медузы» и «МБХ медиа» на фейки

Дождь07:12

Комиссия Думы по иностранному вмешательству заметила в крупных СМИ фейки о пандемии

Говорит Москва08:36

Комиссия ГД изучает материалы ряда СМИ о COVID-19 на соответствие законам

News.ru06:24

В Госдуме видят угрозы в распространении на Западе фейков о COVID-19 в РФ

REGNUM06:08
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля

В Севастополе режим самоизоляции действует пока до 12 апреля. В городе-герое пять подтвержденных случаев заражения новой инфекцией.
Вести.Севастополь 13:24
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Деловое.ТВ 09:08
Общество

Рязанским школьникам могут продлить учебный год

В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Рязань.Лайф вчера в 07:30
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Авто

В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus

1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Новые автомобили 13:00
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Культура

Соседов высмеял вокальные данные дочери Валерии

News.ru 12:35
Происшествия

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону

Магнитогорск, Челябинская область, 4 апреля 2020, 20:33 — REGNUM Семьи погибших на улице Доменщиков в Магнитогорске получат по миллиону рублей.
REGNUM вчера в 13:33
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости вчера в 11:28
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
Политика

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Известия вчера в 16:53
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Вести.Ru 08:30
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 12:32
Общество

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
Общество

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила о заражении COVID-19

Москва 24 12:20
Экономика

Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса

Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.
Ведомости 03:20
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Общество

В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома

ToDay News Ufa 09:13
Общество

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Lenta.ru 01:41
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь 10:29
Единоборства

В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
News.ru 10:37
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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