с чего всё началось

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни. Соответствующий опрос опубликован на странице Госдумы во «ВКонтакте» в пятницу, 11 октября. Модераторы предваряют пост историей об убийстве в Саратове девятилетней девочки.

Шоу-бизнес Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере.

Армия и оружие Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии Россия не поддержала проект заявления Соединенных Штатов Америки в Совбезе ООН по ситуации, касающейся военной операции Турции в Сирии.

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Происшествия ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.

Армия и оружие Украина показала свою сверхзвуковую ракету из пластика Украинские конструкторы представили пластиковый макет сверхзвуковой ракеты «Блискавка» («Молния»), говорится на Украинском милитаристском портале.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.

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Политика Британия призвала НАТО адаптироваться к «агрессии России» Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.

Экономика Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Политика РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Происшествия В Буркина-Фасо при атаке боевиков на мечеть погибли 16 человек В Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на мечеть погибли 16 человек, еще двое получили ранения, сообщает 12 октября AFP.

Игры Nvidia добавит рейтрейсинг в старые игры. Создали отдельную команду Nvidia создала отдельную команду для внедрения рейтрейсинга в старые игры. Разработчики заняты еще не анонсированным проектом.

Армия и оружие Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.

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Здоровье Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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