Происшествия
Lenta.ruГосдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни. Соответствующий опрос опубликован на странице Госдумы во «ВКонтакте» в пятницу, 11 октября. Модераторы предваряют пост историей об убийстве в Саратове девятилетней девочки.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме задумались над вопросом об отмене моратория на исключительную меру наказания
Коммерсантъвчера в 15:08
Казнить нельзя помиловать. В России идет дискуссия о возврате смертной казни
Национальная служба новостей06:03
Казнить или помиловать: убийство ребенка в Саратове вызвало народный гнев
Московский Комсомолецвчера в 13:54
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
Чемпионат вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой
Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере.
Телепрограмма 11:41
Армия и оружие
Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала проект заявления Соединенных Штатов Америки в Совбезе ООН по ситуации, касающейся военной операции Турции в Сирии.
Газета.Ru 12:17
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Армия и оружие
Украина показала свою сверхзвуковую ракету из пластика
Украинские конструкторы представили пластиковый макет сверхзвуковой ракеты «Блискавка» («Молния»), говорится на Украинском милитаристском портале.
Московский Комсомолец 12:46
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R 02:49
Политика
Британия призвала НАТО адаптироваться к «агрессии России»
Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.
REGNUM 12:15
Экономика
Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета вчера в 04:37
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 11:46
Происшествия
В Буркина-Фасо при атаке боевиков на мечеть погибли 16 человек
В Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на мечеть погибли 16 человек, еще двое получили ранения, сообщает 12 октября AFP.
REGNUM 11:34
Игры
Nvidia добавит рейтрейсинг в старые игры. Создали отдельную команду
Nvidia создала отдельную команду для внедрения рейтрейсинга в старые игры. Разработчики заняты еще не анонсированным проектом.
Cyber.sports.ru 12:40
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
Газета.Ru 05:40
Общество
У Зеленского нашли недвижимость в Италии
Журналист Осман Пашаев нашел в Италии дом, принадлежащий президенту Украины Владимиру Зеленскому.
ФедералПресс вчера в 19:55
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews 10 октября в 07:09
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 07:47
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Россия может вновь вернуться к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".
Российская газета 08:14
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ вчера в 09:19
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru вчера в 06:32