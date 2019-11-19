Экономика
REGNUMПравительство РФ приняло «дорожную карту» по трансфертам в регионах
«Правительство РФ приняло решение об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, которые распределены в проекте федерального закона о бюджете РФ, была принята дорожная карта правительства РФ, которая будет регулировать работу федеральных органов исполнительной власти», — сказал Силуанов в Госдуме.
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Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению
Парламентская газета06:15
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