Экономика

МонаВистаМонаВистаГосдума рассматривает закон о повышении МРОТ на 850 рублей

Госдума во 2 чтении приняла правительственный проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда с 2020 года 12 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать117
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Фактывчера в 06:35

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолец04 декабря в 16:31

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53

Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ

Государственная Дума РФ05 декабря в 05:25

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:24, Ашберн
Кино

Режиссер «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей фильма

РБК 05 декабря в 20:36
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Ведомости 08:44
Гаджеты

Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Astera 10:00
Шоу-бизнес

Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Культуромания вчера в 10:51
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Происшествия

Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе

Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
REGNUM 17:33
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service вчера в 07:16
Спорт

Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ

Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.
Metaratings 05 декабря в 08:21
Происшествия

В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

РБК 10:23
Футбол

Роналду подсчитал упущенные «Золотые мячи»

Роналду перешел в «Ювентусу» летом прошлого года. В составе команды португальский футболист стал чемпионом Италии.
Радио Комсомольская правда 15:30
Гаджеты

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Недавно сообщалось, что «яблочная» компания в следующем году представит пять моделей, одним из которых окажется бюджетный iPhone SE 2. Ресурсу AppleHub удалось узнать характеристики и цены на будущие новинки.
Astera 05 декабря в 08:16
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:11
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на Redmi Note 8 Pro почти на 30 долларов

Версия 6/128 ГБ теперь обойдется в 199 долларов вместо 227, а вариант 8/128 ГБ обойдется в 227 долларов против 256.
Astera вчера в 14:06
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Футбол

ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Кубань 24 10:37
Автоспорт

Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м

В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Sportbox.RU вчера в 06:47
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
РБК 17:25
Авто

В США стартовали продажи первой в мире летающей машины

Голландская компания PAL-V International B.V. на фестивале Miami Art Week во Флориде представила прототип летающей машины Pioneer Personal Air Landing Vehicle (сокращенно PAL-V).
Красная весна 14:37
Политика

Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине

"Пусть где хотят, ходят там, по кругу в Херсонской области, здесь в Крыму никакого марша не будет", - добавил он, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:43
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец 13:00
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Обнажившую грудь Серябкину поклонники назвали «килькой»

РЕН ТВ 17:14
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru 17:56
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
RT на русском 16:53
Футбол

Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из соавторов разгромной победы своего клуба в рамках матча 17 тура чемпионата Франции над "Амьеном".
Вести.Ru 16:42
Общество

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Интерфакс 02:48
Кино

Актер Федор Добронравов подтвердил продление сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов подтвердил, что у сериала «Сваты» будет продолжение, несмотря на то, что многие актеры покинули сериал.
REGNUM вчера в 09:23
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко

Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Вести.Ru 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное