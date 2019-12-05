с чего всё началось

Госдума во 2 чтении приняла правительственный проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда с 2020 года 12 130 рублей.

Госдума рассматривает закон о повышении МРОТ на 850 рублей

Гаджеты Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420 Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.

Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

Происшествия Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Кино Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение» Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.

Футбол Роналду подсчитал упущенные «Золотые мячи» Роналду перешел в «Ювентусу» летом прошлого года. В составе команды португальский футболист стал чемпионом Италии.

Гаджеты Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году Недавно сообщалось, что «яблочная» компания в следующем году представит пять моделей, одним из которых окажется бюджетный iPhone SE 2. Ресурсу AppleHub удалось узнать характеристики и цены на будущие новинки.

Политика МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд «Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.

Авто В США стартовали продажи первой в мире летающей машины Голландская компания PAL-V International B.V. на фестивале Miami Art Week во Флориде представила прототип летающей машины Pioneer Personal Air Landing Vehicle (сокращенно PAL-V).

Общество Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.