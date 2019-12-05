Экономика
Южный ФедеральныйГосдума проголосовала за повышение МРОТ на 850 рублей
Правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 11280 рублей до 12130 рублей прошел второе чтение в Госдуме. «Минималку» предполагается увеличить до величины прожиточного минимума, в действие изменение вступит с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газета05 декабря в 05:53
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С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?
Аргументы и Факты06 декабря в 06:35
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
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