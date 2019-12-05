с чего всё началось

Правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 11280 рублей до 12130 рублей прошел второе чтение в Госдуме. «Минималку» предполагается увеличить до величины прожиточного минимума, в действие изменение вступит с 1 января 2020 года.

Госдума проголосовала за повышение МРОТ на 850 рублей

Общество Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.

Политика Россия и Белоруссия не смогли согласовать 8 дорожных карт Москва и Минск на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб, сообщает БЕЛТА.

Единоборства Александр Волков высказался о поединке Хабиба и Фергюсона Один из лучших российских тяжеловесов, Александр Волков, дал свой прогноз на предстоящий титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Армия и оружие Российские Су-35 перехватили израильские истребители Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.

Политика Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.

Происшествия Умер 21-летний рэпер Juice WRLD Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Самым высокооплачиваемым музыкантом мира стала американская певица Тейлор Свифт, заработавшая в 2019 году 185 млн долларов.

Здоровье Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.