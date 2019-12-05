Экономика

МонаВистаМонаВистаГосдума рассматривает закон о повышении МРОТ на 850 рублей

Госдума во 2 чтении приняла правительственный проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда с 2020 года 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газетавчера в 05:53

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Российская газетавчера в 05:53
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