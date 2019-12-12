Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

с чего всё началось

Автомобилисты всей страны узнали, удастся ли им сэкономить. Стало известно, что Государственная дума в первом чтении отклонила проект закона об отмене для частных лиц транспортного налога, который предложили депутаты от фракции «Справедливая Россия».

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