Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Второе чтение федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов состоится 19 ноября. В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года. Третье чтение всех этих законопроектов запланировано на четверг, 21 ноября.
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Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета10:30

Зампред ГД: почти все межбюджетные трансферты распределены ко II чтению

Дума ТВ05:33

Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению

Парламентская газета06:15

В Госдуме рассмотрят бюджет на ближайшие три года

Невские Новостивчера в 19:40

Совет ГД определился с повесткой на неделю

Государственная Дума РФвчера в 09:25
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Футбол

Сборная России разгромила Сан-Марино

4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Lenta.ru 17:06
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Футбол

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией

Нашей команде в соперники может достаться только бельгийская сборная, потому как украинцы разведены с россиянами по решению УЕФА, а остальные команды являются хозяевами и попали в другие группы.
Pravda.Ru 01:41
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм

Российская газета 10:03
Политика

Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»

Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Газета.Ru 09:47
Футбол

Уткин назвал Дзюбу «бумажным солдатом»

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал игру нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы против команды Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 17:26
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
Армия и оружие

Офицер спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии

С Александром (имя изменено) я встретился в Сирии случайно. Даже по меркам зоны боевых действий такие люди, как он, редкость.
Московский Комсомолец 11:01
Кино

Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Neva.Today 10:08
Футбол

Польша — Словения 3:2

Сборная Польши выиграла у Словении в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:2). Поляки набрали 25 очков по итогам 10 туров и финишировали на первом месте в группе G. Сборная Австрии заняла второе место в этой группе несмотря на то, что в заключительном матче уступила Латвии.
Спорт-Экспресс 16:43
Политика

Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
РБК 13:19
Общество

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Общество

Судебные приставы смогут запрашивать данные о кредитах

Федеральная служба судебных приставов может получить разрешение на доступ к кредитной истории жителей России и данных о звонках коллекторов.
Тульская служба новостей 11:09
Гаджеты

Компания Sony планирует выпустить 4 новых смартфона в 2020 году

Компания Sony намерена выпустить в следующем году четыре новых флагманских смартфона.
iReactor 09:36
Происшествия

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

РИА Новости 06:12
Театры

Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр

Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.
Вечерняя Москва 10:23
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели 07:42
Армия и оружие

США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше

RT на русском 08:50
Происшествия

Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

ТАСС 08:53
Здоровье

Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление

Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Вечерняя Москва вчера в 12:06
Экономика

Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год

Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
REGNUM 11:34
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что во время ее четвертой беременности возникло много осложнений

Вокруг ТВ 17:03
Политика

Украинцам запретили ограничивать доступ людей к берегам водоемов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который запрещает ограничивать доступ к берегам морей, рек и других водоемов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина».
Телеканал 360° 08:34
Футбол

Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 14:46
Спорт

Представлены номинанты The Game Awards 2019

Джефф Кили со своей командой назвал номинантов церемонии награждения видеоигр The Game Awards, которая в этом году начнётся 13 декабря в 04:30 по московскому времени.
Игромания.ру 12:32
Армия и оружие

СМИ сообщили о похищении десантниками США двух человек в Сирии

Вертолет десантировал солдат у одного из домов в деревне Телль-Ахмар. По информации агентства, американцы похитили там двух молодых людей.
Известия 09:52
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
РИА Новости 09:12
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Авто

Калифорния запретила закупки автомобилей GM, Toyota и FCA

В период с 2016 по 2018 год Калифорния приобрела у General Motors автомобили на 58,6 млн долларов, у Fiat Chrysler — 55,8 млн долларов, у Toyota — 10,6 млн долларов, у Nissan — 9 млн долларов.
SpeedMe 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
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