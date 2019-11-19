Экономика
Парламентская газетаГосдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Второе чтение федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов состоится 19 ноября. В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года. Третье чтение всех этих законопроектов запланировано на четверг, 21 ноября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению
Парламентская газета06:15
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино
4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Футбол
Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией
Нашей команде в соперники может достаться только бельгийская сборная, потому как украинцы разведены с россиянами по решению УЕФА, а остальные команды являются хозяевами и попали в другие группы.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Футбол
Уткин назвал Дзюбу «бумажным солдатом»
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал игру нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы против команды Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Армия и оружие
Офицер спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии
С Александром (имя изменено) я встретился в Сирии случайно. Даже по меркам зоны боевых действий такие люди, как он, редкость.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Футбол
Польша — Словения 3:2
Сборная Польши выиграла у Словении в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:2). Поляки набрали 25 очков по итогам 10 туров и финишировали на первом месте в группе G. Сборная Австрии заняла второе место в этой группе несмотря на то, что в заключительном матче уступила Латвии.
Политика
Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты
Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
Общество
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Общество
Судебные приставы смогут запрашивать данные о кредитах
Федеральная служба судебных приставов может получить разрешение на доступ к кредитной истории жителей России и данных о звонках коллекторов.
Гаджеты
Компания Sony планирует выпустить 4 новых смартфона в 2020 году
Компания Sony намерена выпустить в следующем году четыре новых флагманских смартфона.
Театры
Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр
Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.
Политика
Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»
Армия и оружие
США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что во время ее четвертой беременности возникло много осложнений
Политика
Украинцам запретили ограничивать доступ людей к берегам водоемов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который запрещает ограничивать доступ к берегам морей, рек и других водоемов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина».
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Спорт
Представлены номинанты The Game Awards 2019
Джефф Кили со своей командой назвал номинантов церемонии награждения видеоигр The Game Awards, которая в этом году начнётся 13 декабря в 04:30 по московскому времени.
Армия и оружие
СМИ сообщили о похищении десантниками США двух человек в Сирии
Вертолет десантировал солдат у одного из домов в деревне Телль-Ахмар. По информации агентства, американцы похитили там двух молодых людей.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Авто
Калифорния запретила закупки автомобилей GM, Toyota и FCA
В период с 2016 по 2018 год Калифорния приобрела у General Motors автомобили на 58,6 млн долларов, у Fiat Chrysler — 55,8 млн долларов, у Toyota — 10,6 млн долларов, у Nissan — 9 млн долларов.