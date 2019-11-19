Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Второе чтение федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов состоится 19 ноября. В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года. Третье чтение всех этих законопроектов запланировано на четверг, 21 ноября.
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Зампред ГД: почти все межбюджетные трансферты распределены ко II чтению

Дума ТВ05:33

Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению

Парламентская газета06:15

В Госдуме рассмотрят бюджет на ближайшие три года

Невские Новостивчера в 19:40

Совет ГД определился с повесткой на неделю

Государственная Дума РФвчера в 09:25
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Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 05:28
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
ТАСС 03:39
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Энергетика

Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ 04:28
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Происшествия

Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого

Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.
REGNUM 04:20
Общество

Медсправка для водителей станет дороже

С 22 ноября получить медицинскую справку станет сложнее и дороже.
Саратов 24 16 ноября в 10:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала молчание в Instagram

Анна Стрюкова, дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, прервала молчание и опубликовала в Instagram stories снимок нового маникюра.
NewInform 16 ноября в 11:17
Армия и оружие

НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса

НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
RT на русском 05:27
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Lenta.ru вчера в 23:22
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Киберспорт

В CS:GO вышла операция Shattered Web

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
CyberSport.ru 01:47
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ похоронили в родной кубанской станице

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской.
Петербургский дневник 16 ноября в 06:20
Авто

Старый Nissan Leaf провалил краш-тесты

Европейская компания по проверке транспортных средств решила изменить методику Euro NCAP и провести более жесткий краш-тест японского электрокара.
SpeedMe вчера в 04:49
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Общество

Губернатор потребовал уволить ответственных за столб посреди дороги

Старт33 04:45
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия вчера в 20:12
Кино

У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило

Кинокомпания «Хайп» собирается снять вымышленный детектив «Казнь» про советского серийного убийцу Андрея Чикатило, рассказал продюсер Илья Стюарт на очной защите проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино.
News.ru 03:43
Общество

Госдума разрешила показ нацистской символики в просветительских целях

В тексте законопроекта отмечается, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Новые Известия 06:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Автоспорт

Браун посоветовал Леклеру и Феттелю взять пример с Хэмилтона

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун дал совет Шарлю Леклеру и Себастьяну Феттелю (оба — «Феррари»), которые не избежали столкновения в ходе Гран-при Бразилии, но отказались взять на себя ответственность за инцидент.
Чемпионат 06:02
Происшествия

Главный кадровик ГУ МВД по Нижегородской области задержан за взятку

Уголовное дело возбуждено в отношение начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области Сергея Бывалова по статье "Получение взятки в значительном размере".
ТК Волга 05:38
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились в пределах 0,5%

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,38% - до 2923,67 пункта, индекс РТС опустился на 0,45%, до 1442,85 пункта, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 11:00
Политика

Посольство РФ посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Известия 03:05
Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Lenta.ru 03:17
Общество

Анкара запускает конкурента «Турецкого потока»

Магистраль будет запущена 30 ноября. В турецком правительстве заявили об окончании строительных работ на Трансанатолийском газопроводе.
Век 06:08
Футбол

Гончаренко не стал оценивать игру Дзагоева

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не стал оценивать игру Алана Дзагоева, который впервые после травмы вышел на поле и принял участие в товарищеской игре с ростовским СКА По словам главного тренера, в первом тайме было много осмысленных атак, а во втором, когда ушел Дзагоев, их стало меньше.
ProstoProSport вчера в 06:44
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