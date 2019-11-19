Второе чтение федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов состоится 19 ноября. В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года. Третье чтение всех этих законопроектов запланировано на четверг, 21 ноября.

Госдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы

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