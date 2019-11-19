Экономика
Парламентская газетаГосдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Второе чтение федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов состоится 19 ноября. В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года. Третье чтение всех этих законопроектов запланировано на четверг, 21 ноября.
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Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению
Парламентская газета06:15
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
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Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
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Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого
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Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
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Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Убитую аспирантку СПбГУ похоронили в родной кубанской станице
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской.
Авто
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Европейская компания по проверке транспортных средств решила изменить методику Euro NCAP и провести более жесткий краш-тест японского электрокара.
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Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
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Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Кино
У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило
Кинокомпания «Хайп» собирается снять вымышленный детектив «Казнь» про советского серийного убийцу Андрея Чикатило, рассказал продюсер Илья Стюарт на очной защите проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино.
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Госдума разрешила показ нацистской символики в просветительских целях
В тексте законопроекта отмечается, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Автоспорт
Браун посоветовал Леклеру и Феттелю взять пример с Хэмилтона
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун дал совет Шарлю Леклеру и Себастьяну Феттелю (оба — «Феррари»), которые не избежали столкновения в ходе Гран-при Бразилии, но отказались взять на себя ответственность за инцидент.
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Главный кадровик ГУ МВД по Нижегородской области задержан за взятку
Уголовное дело возбуждено в отношение начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области Сергея Бывалова по статье "Получение взятки в значительном размере".
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились в пределах 0,5%
Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,38% - до 2923,67 пункта, индекс РТС опустился на 0,45%, до 1442,85 пункта, следует из данных торгов.
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Анкара запускает конкурента «Турецкого потока»
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Футбол
Гончаренко не стал оценивать игру Дзагоева
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не стал оценивать игру Алана Дзагоева, который впервые после травмы вышел на поле и принял участие в товарищеской игре с ростовским СКА По словам главного тренера, в первом тайме было много осмысленных атак, а во втором, когда ушел Дзагоев, их стало меньше.