Экономика
Парламентская газетаГосдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Второе чтение федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов состоится 19 ноября. В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года. Третье чтение всех этих законопроектов запланировано на четверг, 21 ноября.
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Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению
Парламентская газета06:15
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