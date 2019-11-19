Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Второе чтение федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов состоится 19 ноября. В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года. Третье чтение всех этих законопроектов запланировано на четверг, 21 ноября.
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Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета10:30

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Парламентская газета06:15

В Госдуме рассмотрят бюджет на ближайшие три года

Невские Новостивчера в 19:40

Зампред ГД: почти все межбюджетные трансферты распределены ко II чтению

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Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»

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Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
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Технические консультации по газу на уровне экспертов Евросоюза, России и Украины пройдут в среду, 20 ноября.
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