Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Второе чтение федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов состоится 19 ноября. В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года. Третье чтение всех этих законопроектов запланировано на четверг, 21 ноября.
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Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета10:30

Госдума распределяет 1,7 трлн межбюджетных трансфертов на 2020 год

REGNUM08:02

Совет ГД определился с повесткой на неделю

Государственная Дума РФвчера в 09:25

Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению

Парламентская газета06:15

В Госдуме рассмотрят бюджет на ближайшие три года

Невские Новостивчера в 19:40

Зампред ГД: почти все межбюджетные трансферты распределены ко II чтению

Дума ТВ05:33
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Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Путешествия

Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях

Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
РИА Новости 09:10
Экономика

Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение

Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Коммерсантъ 07:14
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Общество

В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

РБК 16:00
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ вчера в 01:57
Политика

Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией

Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:25
Футбол

Российские болельщики оскорбляют Дзюбу на матче с Сан-Марино

Во вторник, 19-го ноября, главная команда страны проводит свой последний матч отборочного цикла ЧМ-2020 против Сан-Марино.
Sport.ru 16:00
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru 03:35
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

Life.ru вчера в 23:03
Общество

Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.
РБК 07:07
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra 04:04
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Политика

«Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко

Все депутаты от «Слуги народа» настроены проголосовать за снятие неприкосновенности. Это голосование по сути явлется техническим.
ГЛАС.RU 14:17
Кино

Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
iReactor 14:19
Общество

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru вчера в 08:45
Кино

Студия Warner не издаст режиссерскую версию «Лиги справедливости»

Культуромания 00:42
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Теннис

Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией

Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
Спорт-Экспресс 14:57
Кино

Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Афиша Daily 12:48
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Кино

Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel

Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
iReactor вчера в 22:48
Космос

На снимках межзвездной кометы разглядели сложные органические молекулы

Астрономы из Японии обнаружили в составе кометы Джакобини-Циннера сложные органические молекулы, которые, возможно, стали готовыми кирпичиками будущей жизни.
Известия вчера в 18:25
Экономика

Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет

Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
REGNUM 10:43
Футбол

Нобель: «Есть договоренность — „Локомотив“ не будет препятствовать отъезду Ал. Миранчука в Европу»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в новом выпуске подкаста Sport24 поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.
Sport24.ru 13:58
Политика

Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
RT на русском 10:22
Общество

Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Pravda.Ru вчера в 09:24
Происшествия

На кладбище в Мурманской области погиб рабочий

RT на русском 15:11
Технологии

Запущен игровой сервис Google Stadia

Игровой сервис Google Stadia заработал 19 октября, он позволяет пользователям запускать игры на удаленных серверах.
Sibnet Новости 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
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