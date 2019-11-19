Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума рассмотрит 19 ноября поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Второе чтение федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов состоится 19 ноября. В среду, 20 ноября, во втором чтении будут рассмотрены изменения в бюджет 2019 года. Третье чтение всех этих законопроектов запланировано на четверг, 21 ноября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Госдума распределяет 1,7 трлн межбюджетных трансфертов на 2020 год

REGNUM08:02

Зампред ГД: почти все межбюджетные трансферты распределены ко II чтению

Дума ТВ05:33

В Госдуме рассмотрят бюджет на ближайшие три года

Невские Новостивчера в 19:40

Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению

Парламентская газета06:15

Совет ГД определился с повесткой на неделю

Государственная Дума РФвчера в 09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

Lenta.ru 04:10
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Политика

Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи лидеров стран нормандского формата в Париже он намерен поднять вопрос возвращения под контроль Киева территорий самопровозглашённых республик Донбасса.
RT на русском 09:56
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Происшествия

В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Газета.Ru 03:26
Общество

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Lenta.ru 08:13
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru 05:27
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК вчера в 12:41
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Политика

Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря

Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
RT на русском 09:17
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Космос

Украина готовится к строительству города на Луне

Актуальные Новости 09:03
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Происшествия

Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери

В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
Известия 09:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Шоу-бизнес

Михаил Боярский опроверг свой уход со сцены

Актёр театра и кино Михаил Боярский назвал слухами информацию СМИ о своем уходе со сцены после юбилея.
Gazeta.SPb 05:59
Армия и оружие

США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.
RT на русском 08:50
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Общество

Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2022 году

Обязательный единый госэкзамен по отечественной истории может быть введен в нескольких пилотных регионах РФ в 2022 году, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
РИА Новости 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное