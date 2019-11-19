Законопроект о внесении изменений в бюджет на 2019 год принят в первом чтении на пленарном заседании 13 ноября. Предлагается скорректировать финансирование различных направлений и перераспределить часть расходов. Ко второму чтению документа предлагается ряд поправок.

Комитет Госдумы рекомендовал к принятию поправки в бюджет на 2019 год

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