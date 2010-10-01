Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрГосдума рассмотрит бюджет России во втором чтении

Госдума рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период последующих двух лет. Это основной этап обсуждений - депутаты вносят самые значимые поправки. Главный финансовый документ - профицитный.
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Политика

Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
РБК 08:35
Политика

В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа

Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа.
Москва 24 07:26
Армия и оружие

НАТО собирается признать космос своей новой оперативной сферой

Североатлантический Альянс в предстоящую среду, 20 ноября, планирует признать космос своей новой оперативной сферой наряду с воздухом, сушей, морем.
Национальная служба новостей 06:46
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru вчера в 19:28
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Армия и оружие

Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Известия 07:45
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о физлицах-иноагентах

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
RT на русском 08:38
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Транспорт

Аксенов рассказал о планах расширить маршрутную сеть поездов в Крыму

ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений в Крым к началу курортного сезона, сообщается во вторник, 19 ноября, на портале главы республики Сергея Аксенова.
Известия 07:51
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Lenta.ru 08:42
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Политика

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Lenta.ru 08:13
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Шоу-бизнес

Похудевшая Гузеева предостерегла девушек от голодания

Слово и Дело 07:45
Происшествия

Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
ТАСС 08:53
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru 05:27
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

RT на русском 03:20
Кино

Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной

Актриса призналась, что ей предложили сняться без одежды для весьма откровенной сцены в одном из проектов.
ГЛАС.RU 07:35
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Происшествия

В Якутии мать бросила дома четверых маленьких детей без еды и воды

Вечерний курьер 05:06
Армия и оружие

Россия распечатала заначку с ракетоносцами

Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации.
Lenta.ru 07:53
Наука

Лекарство от малярии нашли в традиционных супах народов мира

Medical Note 05:37
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
ТАСС 04:34
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
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