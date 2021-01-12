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Вести.Ru
Вести.Ru

Госдума рассмотрит дополнительную индексацию пенсий

"Основной закон государства не прописывает детально временные и процедурные рамки индексации пенсий в России", – сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта.В источнике
С чего всё началось
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале
 один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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