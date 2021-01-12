Госдума рассмотрит дополнительную индексацию пенсий
"Основной закон государства не прописывает детально временные и процедурные рамки индексации пенсий в России", – сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта.В источнике
С чего всё началось
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале
один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Подробнее о событии