"Основной закон государства не прописывает детально временные и процедурные рамки индексации пенсий в России", – сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта.

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С чего всё началось Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. РИА Новости 16:08