с чего всё началось

Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября. Таким образом, на рассмотрении нижней палаты парламента находятся два законопроекта на эту тему.

Госдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга

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