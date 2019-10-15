Экономика
REGNUMГосдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга
Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября. Таким образом, на рассмотрении нижней палаты парламента находятся два законопроекта на эту тему.
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Взимание комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - это дискриминация, считают авторы нового законопроекта, который поступил в Госдуму.Российская газета05:52
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Правительство одобрило внесение изменений в закон о банковской деятельности
РИА Новости12 октября в 03:40
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Российская газета 12:17
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В Красноярске задержали предполагаемых убийц 31-летнего мужчины, которые вломились к нему в квартиру и избили до полусмерти, снимая при этом видео.
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РБК 07:24
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Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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Происшествия
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье
В Волгограде сотрудники Следственного комитета России возобновили расследование уголовного дела о бесследном исчезновении 30 лет назад семьи из трех человек.
Российская газета 11:12
Армия и оружие
Спецпредставитель Путина рассказал, о чем договорилась Сирия с курдами
Сирия договорилась с курдами о допуске своих войск на территории на севере страны.
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Политика
Поклонская ответила преемнице Меркель на слова о Крыме и России
Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская ответила главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает ситуацию с воссоединением полуострова с Россией «нарушением международного права».
URA.Ru 13 октября в 18:58
Политика
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Российская газета 14:05
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Политика
Россия и ОАЭ заключили сделки на $1,4 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма сделок, которые заключили Россия и Объединенные Арабские Эмираты в Абу-Даби 15 октября, составила 1,4 миллиарда долларов.
Телеканал 360° 11:59
Политика
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Азербайджан вручил ноту России из-за визита заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
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Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
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РИА Новости вчера в 18:44
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Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
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