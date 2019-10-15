Экономика
REGNUMГосдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга
Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября. Таким образом, на рассмотрении нижней палаты парламента находятся два законопроекта на эту тему.
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Взимание комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - это дискриминация, считают авторы нового законопроекта, который поступил в Госдуму.Российская газета05:52
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Правительство одобрило внесение изменений в закон о банковской деятельности
РИА Новости12 октября в 03:40
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии
В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.
ТАСС 11:15
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери на Кубани
Краснодарский краевой суд приговорил к тюремному заключению двух мужчин, обвиняемых в убийстве и изнасиловании многодетной матери в поселке Псебай в мае 2018 года.
РБК 09:32
Футбол
УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ 08:31
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе остается ниже эпидпорога
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области был ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews вчера в 09:00
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Армия и оружие
Киевские боевики яростно обстреливают окраины Донецка
Новостной фронт 10:07
Шоу-бизнес
Известная теннисистка Анна Курникова сменила фамилию на Иглесиас
Известная российская теннисистка Анна Курникова сменила фамилию.
Дни24 вчера в 12:22
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Теннис
Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, «посеянный» под первым номером на «ВТБ Кубке Кремля», не сможет принять участия в турнире.
Спорт-Экспресс 10:06
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Общество
В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Авто
Lada Largus получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Актуальные Новости вчера в 05:01
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Политика
Грызлов заявил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов», — сказал Грызлов.
REGNUM 11:15
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13