Экономика

REGNUMREGNUMГосдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга

Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября. Таким образом, на рассмотрении нижней палаты парламента находятся два законопроекта на эту тему.
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с чего всё началось
Взимание комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - это дискриминация, считают авторы нового законопроекта
, который поступил в Госдуму.
Российская газета05:52

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В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за «банковский роуминг»

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В Госдуму внесён законопроект об отмене «банковского роуминга»

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Кабмин одобрил законопроект об отмене в России «банковского роуминга»

ТАСС12 октября в 02:30
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