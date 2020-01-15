Политика

ТАССТАССГосдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
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Названа дата рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера

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Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

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Государственная Дума РФ13:43

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