Политика
Накануне.RuГосдума РФ завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Совета Госдумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Парламента.
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Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным.
— Вячеслав Володин, российский политикТелеканал 360° 13:42
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Председатель ГД: Михаил Мишустин способен решить задачи, поставленные Президентом РФ
Государственная Дума РФ14:00
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