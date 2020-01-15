Политика

Накануне.RuНакануне.RuГосдума РФ завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Совета Госдумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Парламента.
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Вячеслав Володин
Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным.
— Вячеслав Володин, российский политикТелеканал 360° 13:42

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