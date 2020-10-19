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Российская газета
Российская газета

Госдума рассмотрит поправки о повышении НДФЛ на большие доходы

На пленарном заседании в среду, 21 октября, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о росте ставки НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания думского Совета.В источнике
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URA.Ru

Госдума РФ рассмотрит повышение налогов для части россиян

URA.Ru01:00
REGNUM

Госдума 21 октября обсудит новую ставку НДФЛ

REGNUMвчера в 09:53
Парламентская газета

С годового дохода свыше 5 миллионов рублей взыщут больше налогов

Парламентская газета17:47
Финансовая газета

Госдума рассмотрит инициативу о прогрессивной шкале НДФЛ

Финансовая газетавчера в 11:49
Российская газета

Госдума рассмотрит поправки о повышении НДФЛ на большие доходы

Российская газетавчера в 11:02
РБК

Госдума рассмотрит проект о повышении ставки НДФЛ для высоких зарплат

РБК00:33
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

В Госдуме предложили не облагать НДФЛ в 15% ряд доходов

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов18 октября в 10:33

«Минута на выстрел и смену позиции, три минуты - на отстрел боекомплекта»: армии США предлагается гаубица Archer

BAE Systems 19 октября подала заявку на поставку выпускаемой на своих мощностях гаубицы Archer в ответ на запрос армии США от 30 июля о предложениях по 155-мм колесной артсистеме.
Военное обозрение04:21

Правительство направит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды в Крыму и Севастополе

План правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для полуострова, следует из опубликованного в понедельник на сайте кабмина распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
ТАССвчера в 11:15

Во Франции убитого исламистом учителя удостоили ордена Почетного легиона

Школьный учитель, погибший 16 октября от руки радикального исламиста будет награжден орденом Почетного легиона, сообщил министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер 20 октября в интервью телеканалу BFM.
ИА Красная Весна04:17