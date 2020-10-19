Госдума рассмотрит поправки о повышении НДФЛ на большие доходы
На пленарном заседании в среду, 21 октября, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о росте ставки НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания думского Совета.В источнике
Подробнее о событии
В Госдуме предложили не облагать НДФЛ в 15% ряд доходов
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов18 октября в 10:33