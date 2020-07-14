Политика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов. 15 июля его рассмотрят на пленарном заседании.
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Многодневные выборы в России будут без досрочного голосования

RT на русском01:06

Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования

РИА Новости00:05

Госдума должна рассмотреть сегодня поправки о трехдневном голосовании на выборах

Эхо Москвывчера в 21:08

В Госдуме предлагают разрешить дополнительные места для голосования на обычных выборах

Znak.com00:57

Госдума обсудит возможность проведения голосования в течение трех дней

ТАССвчера в 17:03

Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах

Комсомольская правдавчера в 13:21

Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Российская газетавчера в 13:04
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Технологии

Закрытый бета-тест спутникового интернета SpaceX Starlink начнётся этим летом

В письме, которое было разослано SpaceX, говорится, что закрытое бета-тестирование начнётся уже летом этого года, а позднее проект перейдёт в стадию отрытого бета-теста.
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За сутки после коронавируса в России выписаны 10 424 человека

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Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал вид спорта для быстрого похудения

После стремительной потери лишнего веса, Максим Фадеев решил поменять контент своего Instagram и раздавать советы на тему правильного питания, спорта и похудения в целом, сообщают «Дни.ру».
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Valve обновила модель персоны Anti-Mage

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РИА Новости 03:56
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В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
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Происшествия

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Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
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Футбол

ЦСКА интересуется нападающим Тони Мартинесом

Bobsoccer вчера в 10:22
Общество

В России выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46
Происшествия

Живого пациента сочли мертвым и отказались выпускать из морга

В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание.
Lenta.ru 01:26
Футбол

Во время матча между ФК из Махачкалы и Москвы судья ударил футболиста

Во время товарищеского мaтча рoссийских ФК «Лeгион Динамо» (Махaчкала) – «Сахaлинец» (Москва) случился нелицеприятный конфликт с непосредственным участием помощника глaвного арбитра.
Лезги газет вчера в 08:05
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС 13 июля в 12:28
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
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Технологии

Bloomberg: Sony удваивает производство Playstation 5 в этом году

Японская корпорация Sony удваивает производство своей готовящейся к выходу консоли нового поколения Playstation 5, прогнозируя повышенный спрос на приставку.
ТАСС 03:10
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Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Космос

В космосе обнаружили аномальный звездный объект

Профиль 02:01
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Общество

В Саратовской области за сутки 92 человека заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились еще 92 человека. Об этом в среду, 15 июля, сообщает региональный оперштаб.
Саратов 24 02:07
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Общество

В России сообщили о возможном дефиците лекарств

Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»

Балерина Анастасия Волочкова очень часто публикует на своей страничке в «Инстаграме» философские мысли.
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Здоровье

Глава Забайкалья анонсировал следующий этап снятия ограничений

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором рассказал о ситуации с СOVID-19 и анонсировал следующий этап снятия ограничений.
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
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Общество

В Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом

В Петербурге за последние сутки выявлено 264 случая заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
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Происшествия

Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
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Кино

В трейлере пятого сезона «Люцифера» создатели раскрыли детали сюжета

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер».
Комсомольская правда вчера в 08:29
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