Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Postвчера в 06:27
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Госдума рассмотрит поправки в бюджет для реализации послания Владимира Путина 4 марта
Якутия 2402 марта в 17:33
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Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
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Дело о долге Анастасии Заворотнюк решено закрыть
Дело о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк по налогам рассматривалось в суде Люберецкого района.
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Путин сравнил Касперского с Маском
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Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
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Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
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Неподалёку от Хабаровска на реке Амур под лёд провалился автомобиль УАЗ с людьми.
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На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Происшествия
Издевавшийся над Шамсутдиновым срочник попросил суд о снисхождении
Издевавшемуся над сослуживцами военнослужащему Руслану Мухатову назначили 2 года условного срока и штраф в 30 тысяч рублей, пишет Lenta.ru.
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
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Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
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Российский нападающий Илья Ковальчук забросил первую шайбу за "Вашингтон Кэпиталз".
Космос
Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию
Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Общество
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Общество
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Британский суд обязал бизнесмена Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
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Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro сместят с позиции лидера DxOMark через три недели
Лидер Xiaomi не стал заявлять, что Xiaomi Mi 10 Pro долгое время будет лидером рейтинга DxOMark, как было на момент выхода Xiaomi Mi Note 10 Pro.
Экономика
Назван новый тренд среди банковских мошенников
Главной целью мошенников могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей (ИП).
Политика
Турция отправила спецназ, чтобы помешать выдворению из Греции беженцев
Турция отправила к границе с Грецией тысячу бойцов спецназа полиции, чтобы воспрепятствовать выдворению незаконных мигрантов - беженцев с турецкой стороны.
Космос
Телескоп WFIRST одобрен для разработки
НАСА одобрило крупную астрофизическую миссию, чтобы перейти к следующему этапу ее развития, хотя администрация в очередной раз пытается ее отменить.
Здоровье
При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек
Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.
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