Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ
 отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.
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Госдума рассмотрит поправки в бюджет для реализации послания Владимира Путина 4 марта

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