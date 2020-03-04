с чего всё началось

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.

Происшествия Издевавшийся над Шамсутдиновым срочник попросил суд о снисхождении Издевавшемуся над сослуживцами военнослужащему Руслану Мухатову назначили 2 года условного срока и штраф в 30 тысяч рублей, пишет Lenta.ru.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Хоккей Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Общество Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

Биатлон Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.

Космос Телескоп WFIRST одобрен для разработки НАСА одобрило крупную астрофизическую миссию, чтобы перейти к следующему этапу ее развития, хотя администрация в очередной раз пытается ее отменить.