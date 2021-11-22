Будьте в Плюсе

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, а также поправки в бюджеты внебюджетных фондов.
Интерфакс
Законопроект о федеральном бюджете (N1258295-7) был внесен в парламент 30 сентября и принят в первом чтении 28 октября.
Интерфакс
Предполагается, что по итогам реализации поправок прожиточный минимум и МРОТ вырастут выше прогнозируемой инфляции.
ТАСС
Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.
ТАСС

Подробнее о событии

В Госдуме сегодня планируют во втором чтении рассмотреть проект федерального бюджета
Эхо Москвы16:04
Госдума во втором основном чтении рассмотрит проект федерального бюджета на ближайшие три года
Первый канал01:08
Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы
Интерфакс16:06
Депутаты ГД изучат во втором чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы
ФАН01:27
Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2022-2024 годы во втором чтении
ТАСС16:01
«Вы ничего не попутали?»: Миронов о премировании чиновников и уровне бедности населения
Радио Комсомольская правдавчера в 07:21
"А вы ничего не попутали?" Сергей Миронов о премиях чиновников и долгах перед врачами
Царьградвчера в 02:45

Интересное

Жертвы ДТП с автобусом в Болгарии будут идентифицированы по ДНК

Директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что жертвы крупной аварии с участием туристического автобуса из Северной Македонии будут идентифицированы по ДНК.
RT на русском02:45

Пассажир покончил с собой на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару

Российский гражданин покончил с собой на борту пассажирского самолета, летевшего с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс03:03

Комздрав Ленобласти: состояние прооперировавшей себя блокадницы оценивается как стабильное

В комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили, что состояние прошедшей блокаду пожилой россиянки, которая самостоятельно прооперировала себя в домашних условиях, оценивается как стабильное.
Lenta.ru03:15

Госсекретарь США Блинкен заявил о введении новых санкций против «Северного потока — 2»

Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
РИА Новости16:36

Адмирал Попов назвал причиной гибели АПЛ «Курск» столкновение с подлодкой НАТО в 2000 году

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, чье название известно «с вероятностью 90 процентов», сообщил РИА Новости командующий на тот момент Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Lenta.ruвчера в 19:25