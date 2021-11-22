ИнтерфаксГосдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годыГосдума на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, а также поправки в бюджеты внебюджетных фондов.ИнтерфаксЗаконопроект о федеральном бюджете (N1258295-7) был внесен в парламент 30 сентября и принят в первом чтении 28 октября.ИнтерфаксПредполагается, что по итогам реализации поправок прожиточный минимум и МРОТ вырастут выше прогнозируемой инфляции.ТАССРасходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.ТАССЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналФАНРадио Комсомольская правдаПодробнее о событииВ Госдуме сегодня планируют во втором чтении рассмотреть проект федерального бюджетаЭхо Москвы16:04Госдума во втором основном чтении рассмотрит проект федерального бюджета на ближайшие три годаПервый канал01:08Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годыИнтерфакс16:06Депутаты ГД изучат во втором чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годыФАН01:27Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2022-2024 годы во втором чтенииТАСС16:01«Вы ничего не попутали?»: Миронов о премировании чиновников и уровне бедности населенияРадио Комсомольская правдавчера в 07:21"А вы ничего не попутали?" Сергей Миронов о премиях чиновников и долгах перед врачамиЦарьградвчера в 02:45Показать ещёОценить13Поделиться