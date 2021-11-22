Также были одобрены поправки правительства о перераспределении 641,4 миллиарда рублей в 2022 году, 665,2 миллиарда - в 2023 году, 815,4 миллиарда - в 2024 году и поправки "Единой России" об увеличении расходов бюджета по ряду направлений.
США целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, написал в статье для издания "Главред" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
«С самого начала работы нынешней администрации мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России, и мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем», — сказал Прайс, отвечая на вопрос по ситуации на Украине.