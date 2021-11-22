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Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
РИА Новости
Также были одобрены поправки правительства о перераспределении 641,4 миллиарда рублей в 2022 году, 665,2 миллиарда - в 2023 году, 815,4 миллиарда - в 2024 году и поправки "Единой России" об увеличении расходов бюджета по ряду направлений.
РИА Новости
Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что все расходы бюджета направлены на решение вопросов, связанных с национальными целями, которые поставил президент.
Lenta.ru
Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей.
ТАСС

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