Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.

с чего всё началось

«Поправка снята, процедуру мы закрыли», – подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату, однако президент Владимир Путин заявил, что это не целесообразно.

Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах в Госдуму

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