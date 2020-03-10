Политика

Взгляд.руВзгляд.руКарелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах в Госдуму

«Поправка снята, процедуру мы закрыли», – подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату, однако президент Владимир Путин заявил, что это не целесообразно.
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Вячеслав Володин
Поправка снята, процедуру мы закрыли.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 09:12
с чего всё началось

Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
РИА Новости04:44

Подробнее о событии

Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах

Коммерсантъ09:24

Александр Карелин подготовит предложение о выборах в ГД

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Депутат Карелин отозвал свою поправку о возможности проведения досрочных выборов в Думу

ТАСС09:29

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Интерфакс10:03

Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму

Известия09:37

«Справедливая Россия» поддержит поправку о досрочных выборах в Госдуму

РБК08:57

Депутат Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах

РИА Новости09:13
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Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
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На 7% упали основные фондовые индексы США

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