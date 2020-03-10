Политика
Взгляд.руКарелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах в Госдуму
«Поправка снята, процедуру мы закрыли», – подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату, однако президент Владимир Путин заявил, что это не целесообразно.
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Поправка снята, процедуру мы закрыли.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 09:12
с чего всё началось
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.РИА Новости04:44
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