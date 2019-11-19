Экономика
Политическая ЭкспертизаГосдума рассмотрит проект бюджета на ближайшие три года
Госдума рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% в 2021 году и 0,2% в 2022 году. Общая сумма поступлений в бюджет РФ в ближайшие три года прогнозируется на уровне 63,683 триллиона рублей.
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В Госдуме обсудят, почему «Роскосмос» неэффективно расходует бюджетные средства
Парламентская газетавчера в 10:07
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