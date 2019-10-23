Экономика

Дума ТВДума ТВГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Государственная Дума на пленарном заседании 23 октября рассмотрит в первом чтении правительственный проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. В обсуждении документа также будут участвовать министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на ближайшие три года

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Силуанов: кабмин готов к работе по подготовке проекта бюджета ко второму чтению

Парламентская газета03:54

Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Дума ТВ02:04
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