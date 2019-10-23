Экономика
Дума ТВГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Государственная Дума на пленарном заседании 23 октября рассмотрит в первом чтении правительственный проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. В обсуждении документа также будут участвовать министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на ближайшие три года
Общественное телевидение России03:22
Силуанов: кабмин готов к работе по подготовке проекта бюджета ко второму чтению
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