Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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Дума рассмотрит бюджет на три года

Телеканал 360°19:19

Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости16:15

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в федеральный бюджет на 2019 год

ТАСС09:29

Производителям сельхозтехники могут увеличить субсидии на 3 млрд рублей

News.ru11:18

Совет ГД определился с повесткой на неделю

Государственная Дума РФ09:25

В Госдуме обсудят, почему «Роскосмос» неэффективно расходует бюджетные средства

Парламентская газета10:07

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Будущее России. Национальные проекты04:29
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Российская газета 10:41
Происшествия

В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:08
Общество

Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Российская газета 00:52
Происшествия

В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар

Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
ТАСС 18:55
Авто

АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного мотора ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Автоновости дня вчера в 01:09
Политика

«Нафтогаз» хочет обсудить предложение «Газпрома» с Еврокомиссией

НАК «Нафтогаз Украины» планирует обсудить предложение «Газпрома» о продлении транзитного контракта с участием РФ и Еврокомиссии.
Росбалт 19:02
Общество

МВД и Минэкономики установили порядок выдачи «красивых автономеров»

МВД и Минэкономики установили систему, которая позволит россиянма покупать "красивые автономера". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 21:17
Шоу-бизнес

Маша Малиновская обвинила Рудковскую в лицемерии

На прошлой неделе на телеканале «Супер!» стартовало реалити-шоу «Яна супер», главной героиней которого стала известный продюсер Яна Рудковская.
7Дней.ру вчера в 10:00
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 16 ноября в 05:24
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Общество

Озвучено, кому полагается прибавка к пенсии в размере 10 700 рублей

Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов напомнил, кому из пенсионеров полагается крупная прибавка к страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 15:30
Футбол

Бывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборной России, передает "Петербургский дневник".
Газета.Ru 12:13
Общество

Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование»

Депутаты внесли поправки в законопроект: определение преследования жертвы и запрет для помогающих жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.
News.ru вчера в 20:05
Происшествия

В Хабаровском крае самолет ушел на второй круг из-за собаки на ВПП

Самолет не смог приземлиться в аэропорту Николаевска-на-Амуре из-за бегающей по взлетно-посадочной полосе собаки.
РБК 21:16
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закон "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru 20:56
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Игры

Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Игромания.ру 18:22
Армия и оружие

ЗВО укрепят бригадным комплектом ракетного комплекса «Искандер»

Ракетное соединение Западного военного округа получит бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Силовой блок 02:37
Общество

Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке

Гастроэнтеролог предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Известия 05:54
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия 18:39
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv 11:18
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Армия и оружие

Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось

Красная весна вчера в 16:00
Происшествия

Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ 19:57
Общество

Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

Свободная Пресса 12:37
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня вчера в 06:48
Технологии

АРТ-группировки беспокоят российский ТЭК

Пять из девяти группировок, нацеленных на компании ТЭК, используют вредоносное ПО, которое действует в оперативной памяти и не оставляет следов на жестком диске.
ComNews.ru 20:41
Как работают Яндекс.Новости?
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