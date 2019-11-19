Экономика
РИА НовостиГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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В Госдуме обсудят, почему «Роскосмос» неэффективно расходует бюджетные средства
Парламентская газета10:07
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Будущее России. Национальные проекты04:29
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Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:0. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
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Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
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Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
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Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
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Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену
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По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
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Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса
Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
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Футбол
Коноплянка сказал, что сборной Украины не хватает Ракицкого
Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением об игровых качествах защитника Зенита Ярослава Ракицкого.
Экономика
Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился
Уточняется, что в течение 2 недель облигаций купили на 210 млн. долларов, а с 11 по 17 ноября российский рынок акций вырос на 140 млн. долларов.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
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Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»
Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
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Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
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На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
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Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»
Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4) соответствовал уровню соперника.
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Общество
Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России
Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Авто
На продажу выставили уникальный «Гелик» с кузовом от Mercedes-Benz SLK
Автомобиль, который выглядит как гибрид Mercedes-Benz SLK в кузове R170 и G-Class середины 1990-х, настоящий эксклюзив: всего с 1996 по 1999 годы было выпущено пять машин.
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«Яндекс» поддержал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах
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Общество
«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии
Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.