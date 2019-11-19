Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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