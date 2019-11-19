Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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Дума рассмотрит бюджет на три года

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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в федеральный бюджет на 2019 год

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Парламентская газетавчера в 10:07

Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 16:15
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В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
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С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
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Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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Ведущий спросил у звезды, не захочет ли ее младшая дочь в итоге написать биографию известной матери, на что Алла ответила, что она вряд-ли доживёт до момента, когда Лиза закончит среднюю школу.
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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
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Противотуберкулезный диспансер в Рубцовске продолжит работу

Здание находится в живописном месте с чистым воздухом. Сам рубцовский противотуберкулёзный диспансер закрывать не планируется.
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Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Начиная с 22 ноября компания Intel начнёт удалять очень старые версии BIOS и драйверов со своего сайта.
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РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

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«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
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Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ

Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Оппозиция снова поставила палатки у здания парламента Грузии

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NASA обнаружило обилие воды на луне Юпитера: гейзеры Европы

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Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

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