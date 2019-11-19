Экономика
РИА НовостиГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:29
В Госдуме обсудят, почему «Роскосмос» неэффективно расходует бюджетные средства
Парламентская газетавчера в 10:07
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Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Спорт
Еврокомиссия может запретить свинец, что поставит крест на биатлоне
Чиновники могут полностью исключить из списка разрешенных свинец, что практически поставит крест на биатлоне, сообщает NRK.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли
Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в суд
Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение в Мещанский суд столицы дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы
Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа
Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Как считали Институт Гайдара рассчитывает индекс оптимизма российской промышленности ежемесячно на основе опроса предпринимателей.
Путешествия
Российские туристы начали летать на отдых в Сирию
Два российских туроператора начали продажу организованных туров в Сирию.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Ведущий спросил у звезды, не захочет ли ее младшая дочь в итоге написать биографию известной матери, на что Алла ответила, что она вряд-ли доживёт до момента, когда Лиза закончит среднюю школу.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
Суд вынес приговор «Деду Пикету», который ударил полицейского в сквере
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Здоровье
Противотуберкулезный диспансер в Рубцовске продолжит работу
Здание находится в живописном месте с чистым воздухом. Сам рубцовский противотуберкулёзный диспансер закрывать не планируется.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Технологии
Intel удалит с сайта драйверы и BIOS для аппаратных решений 20-летней давности
Начиная с 22 ноября компания Intel начнёт удалять очень старые версии BIOS и драйверов со своего сайта.
Общество
РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов
РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Политика
Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Теннис
Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
Шоу-бизнес
13-летняя Тоня Худякова представила светской Москве своего кавалера
13-летняя школьница выглядит старше своих лет, учится на отлично, серьезно увлекается танцами и является звездой Инстаграма.
Космос
NASA обнаружило обилие воды на луне Юпитера: гейзеры Европы
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Общество