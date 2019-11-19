Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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Жуков: ко второму чтению проекта бюджета рассмотрено более 600 поправок

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Дума рассмотрит бюджет на три года

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Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

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ГД рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы во II чтении

REGNUMвчера в 16:00

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в федеральный бюджет на 2019 год

ТАССвчера в 09:29

Совет ГД определился с повесткой на неделю

Государственная Дума РФвчера в 09:25

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:29
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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Технологии

Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp

Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Вечерний курьер вчера в 05:22
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
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Общество

Россияне пожертвовали 1 миллион евро на восстановление Венеции

Суть событий 01:56
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
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Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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Группу детей из Ирака доставили в Москву

С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Космос

30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны

По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
Ин-спейс.ру 00:59
Общество

Согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
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Протестующим нашли лагеря подготовки

Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Коммерсантъ вчера в 15:06
Политика

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
Политика Сегодня вчера в 19:12
Армия и оружие

Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 17 ноября в 20:59
Армия и оружие

Снайпер ополченцев ликвидировал боевика ВСУ в Донбассе

Украинское командование заявило об активизации снайперов ополченцев в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
ИА Новороссия 17 ноября в 03:00
Политика

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
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Общество

Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот

Ученые выяснили, почему с возрастом начинает расти живот. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
РИА Новости вчера в 07:31
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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Общество

В России оценили масштабы домашнего насилия

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Lenta.ru 00:53
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В Сети опубликовали первые изображения нового Nissan X-Trail

Японский автопроизводитель Nissan готовит к выходу новый Nissan X-Trail: тестовый прототип новинки месяц назад заметили на тестах.
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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

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Познер объяснил свое негативное отношение к автомобилям Aurus

Свое мнение журналист и ведущий рассказал в рамках интервью.
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Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
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Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Армия и оружие

СК заочно обвинил украинского военного из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному украинскому военнослужащему, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса.
РБК 04:01
Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
РБК вчера в 13:17
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По факту исчезновения редактора «Интерфакса» возбуждено дело

Вести.Ru 03:15
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