Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
Читать в источнике
Оценить24
Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 14:06
с чего всё началось
МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Как сообщил в ходе заседания Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, очень важно, что в обсуждении бюджета принимают участие все руководители фракций и большинство депутатов, «но ряд наших коллег отсутствует».Государственная Дума РФвчера в 03:04
Подробнее о событии
Показать все источники
«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правдавчера в 09:29
Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФвчера в 03:04
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:43, Вашингтон
Происшествия
Суд продлил арест Абызова до конца января
Ведомости 14:31
Финансы
Сечин рассказал о факторах глобальной нестабильности
Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.
Известия 13:26
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Общество
В Испании перезахоронили останки диктатора Франко
В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко. Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.
RT на русском 11:04
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.
РБК 14:05
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 14:14
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Политика
Россия прокомментировала скорое возобновление авиасообщения с Египтом
Ранее официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады заявил, что вопрос о возобновлении полетов из России на курорты Египта будет решен в ближайшее время.
Lenta.ru 15:10
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
REGNUM вчера в 21:34
Футбол
В Сети появилось фото формы сборной России на Евро-2020
Soccer.ru вчера в 02:04
Экономика
Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян
Экс-глава Росстата Александр Суринов отметил, что не знает причин резкого роста реальных доходов россиян и сказал, что методика Росстата, которая «хорошо работала в СССР», несовершенна.
URA.Ru вчера в 04:08
Футбол
ЦСКА – «Ференцварош»: эксперты уверены в победе дружины Гончаренко
Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош» состоится завтра 24-го октября на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве.
ODDS.ru вчера в 02:22
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me вчера в 11:08
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
РБК 11:41
Политика
Медведев призвал членов «Единой России» не идти самовыдвиженцами
Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев осудил кандидатов, которые, получив поддержку от партии, идут на выборы как самовыдвиженцы.
Известия 11:01
Единоборства
Макгрегор объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова трусом
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом. Это произошло на пресс-конференции в Москве.
Газета Кемерова 12:58
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Экономика
ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 миллиардов рублей.
РЕН ТВ вчера в 22:24
Происшествия
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
В Москве арестовали подозреваемого в государственной измене.
Lenta.ru 11:07
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 14:06
Экономика
Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
ТАСС 07:52
Армия и оружие
В ЮАР прилетели российские самолеты Ту-160
В Министерстве обороны России сообщили, что два отечественных стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на аэродром Ватерклоф, который располагается в Южно-Африканской Республике.
Капитал страны вчера в 12:35
Армия и оружие
Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году
Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Взгляд.ру 13:02
Экономика
Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа
Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.
Коммерсантъ 14:08
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной
Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер 14:33