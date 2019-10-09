Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансГосдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Документ, внесенный правительством, предполагает, что следующие три года будут профицитными.
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Антон Силуанов
Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
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