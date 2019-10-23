Экономика
Вести.ФинансГосдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Документ, внесенный правительством, предполагает, что следующие три года будут профицитными.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 23 октября в 14:06
с чего всё началось
Ранее депутаты обозначили перед Правительством РФ четыре приоритета, которые должны были найти отражение в работе над бюджетом.Государственная Дума РФ23 октября в 03:04
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда23 октября в 09:29
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
«Был вариант «загнать их в легальное поле», то есть обязать получать в России лицензию на связь, ставить шлюз на территории страны и раскрывать данные об абонентах по требованию ФСБ», — рассказывают собеседники РБК.
РБК 00:00
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Энергетика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Хоккей
Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз».
РБК 02:13
Экономика
Должникам сохранят прожиточный минимум
Правительству советуют создать законопроект, исходя из которого за каждым должником — несмотря на размер его задолженности перед банком — будет сохранена сумма прожиточного минимума.
Телеканал 360° вчера в 20:29
Армия и оружие
В бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии
Сам же документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён возможности вывода американских войск из Германии.
RT на русском 00:01
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Футбол
Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»
Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс вчера в 17:11
Политика
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Общество
Названы самые востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 вчера в 10:51
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Российская газета вчера в 21:22
Происшествия
Две сбитые отброшенной «Киа» женщины скончались
Регион 64 01:35
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM вчера в 18:08
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Телеканал 360° вчера в 05:47
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Экономика
Минфин США запретил кредиторам PDVSA забрать контроль над Citgo
Сам по себе дефолт не давал бы оснований для «Роснефти» претендовать на акции Citgo, но в залоговом соглашении PDVSA и «Роснефти» есть стандартный пункт о том, что залогодержатель может принудительно обратить взыскание на акции и реализовать их в случае смены контроля над PDVSA, следует из документов американского суда, на которые обращал внимание глава инвестбанка Caracas Capital Расс Дэллен.
РБК вчера в 18:46
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Life.ru вчера в 08:39
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия 23 октября в 20:50
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе
Газета.Ru вчера в 11:36
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Политика
Французский дипломат: РФ снова стала мировой державой
Россия снова стала мировой державой, в том числе благодаря действиям по отстаиванию суверенитета стран.
Российская газета 01:36
Авто
Renault готовит совершенно новый бюджетный кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили 22 октября в 10:51
Экономика
Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации
Более амбициозный план приватизации, как отметил Силуанов, нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике страны.
Gazeta.SPb вчера в 09:31